Filippine: I pescatori di Basay si oppongono a un progetto abitativo per ex ribelli

26 Settembre 2024_ I pescatori della città di Basay, nella provincia di Negros Oriental, hanno espresso la loro opposizione a un progetto abitativo destinato a ex ribelli nel Barangay Bongalonan, citando preoccupazioni per la sicurezza e l'acquisizione di terreni. Emmanuel Galon, funzionario del Dipartimento della Riforma Agraria, ha riferito che il consiglio comunale ha indetto un'udienza pubblica per discutere la questione. I pescatori hanno lamentato di non aver mai ricevuto l'assegnazione di terreni governativi, mentre gli ex ribelli stanno per ricevere titoli di proprietà. Galon ha invitato i pescatori a presentare una petizione per l'inclusione nella distribuzione dei terreni. La notizia è stata riportata da Watchmen Daily Journal. Il progetto abitativo prevede la costruzione di 100 unità abitative su un terreno di 13 ettari, precedentemente di proprietà della CDCP Mining Corporation, ora gestito dallo Stato.