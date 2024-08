Filippine: Il BSP valuta una politica monetaria meno restrittiva grazie al calo dell'inflazione

05 Agosto 2024_ Il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sta considerando una politica monetaria meno restrittiva a causa del rallentamento dell'inflazione. Il governatore Eli M. Remolona Jr. ha dichiarato che, sebbene le condizioni attuali giustifichino il mantenimento dei tassi di interesse, ci sono segnali che potrebbero permettere un allentamento in futuro. L'inflazione è prevista tra il 4% e il 4,8% per luglio 2024, e il BSP prevede che rimarrà nel range target del 2-4% per il 2024 e il 2025. La fonte di queste informazioni è BusinessMirror. Il governatore ha anche sottolineato l'importanza di misure non monetarie, come la riduzione delle tariffe sul riso, per affrontare le preoccupazioni legate all'offerta.