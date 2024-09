Filippine: Il cast di 'Incognito' si prepara a girare in Italia

01 Settembre 2024_ Il cast della serie filippina 'Incognito', con protagonisti Richard Gutierrez e Daniel Padilla, si prepara a volare in Italia per...

01 Settembre 2024_ Il cast della serie filippina 'Incognito', con protagonisti Richard Gutierrez e Daniel Padilla, si prepara a volare in Italia per le riprese di alcune scene. Prima di recarsi a Venezia per la premiere del film 'Phantosmia', il cast ha confermato che parte delle riprese avverrà in una location suggestiva italiana, già visitata nel 2019. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, poiché il progetto promette di portare un tocco di bellezza italiana nella serie. La fonte di questa informazione è abante.com.ph. Le riprese in Italia rappresentano un'opportunità unica per mostrare la cultura e i paesaggi italiani al pubblico filippino, rafforzando i legami tra i due Paesi.