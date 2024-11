Filippine: Il Consiglio Nazionale per la Sicurezza difende la legge sulle zone marittime contro le proteste cinesi

11 Novembre 2024_ Il Consiglio Nazionale per la Sicurezza delle Filippine ha affermato che non ci sono motivi per cui la Cina dovrebbe protestare...

11 Novembre 2024_ Il Consiglio Nazionale per la Sicurezza delle Filippine ha affermato che non ci sono motivi per cui la Cina dovrebbe protestare contro la legge sulle zone marittime del Paese, poiché essa riafferma i diritti marittimi e la sovranità filippina senza violare il diritto internazionale. Il portavoce del NSC, Jonathan Malaya, ha sottolineato che le leggi in questione sono in linea con la sentenza del 2016 sul Mar Cinese Meridionale, che avvantaggia le Filippine, e con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Malaya ha dichiarato che queste leggi codificano i diritti marittimi delle Filippine, confermando la loro giurisdizione sulle acque territoriali e sulla zona economica esclusiva. La Cina ha recentemente annunciato la delimitazione delle sue acque territoriali adiacenti allo Scarborough Shoal, ma il governo filippino sostiene che le proprie leggi non infrangono alcuna norma internazionale. La notizia è riportata da The Philippine Star. La Scarborough Shoal è un'area contesa nel Mar Cinese Meridionale, nota per le sue ricchezze marine e per le tensioni geopolitiche tra Filippine e Cina.