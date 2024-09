Filippine: Il Consolato di Milano celebra il nuovo capitolo dei Cavalieri di Rizal in Italia

05 Settembre 2024_ Il Console Generale delle Filippine a Milano, Elmer G. Cato, ha congratulato i Cavalieri di Rizal (KOR) per la fondazione del capitolo Dimasalang Monte Bianco in Valle D'Aosta, avvenuta il 1° settembre. Questo nuovo capitolo, guidato dal leader della comunità filippina Jerwin Valencia, mira a rafforzare gli sforzi del KOR in Italia, sotto la direzione del Comandante dell'Area Carlos Simbillo, per promuovere gli ideali dell'eroe nazionale, Dr. Jose P. Rizal. L'iniziativa è particolarmente significativa per la comunità filippina in Italia, poiché si rivolge alle nuove generazioni di filippini, favorendo un legame con la loro eredità culturale. La notizia è stata riportata da thevoicenewsweekly.com. I Cavalieri di Rizal sono un'organizzazione dedicata a onorare la vita e l'eredità di Rizal, un simbolo di libertà e giustizia nelle Filippine.