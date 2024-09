Filippine: Il dibattito sulla legalizzazione della marijuana si intensifica

13 Settembre 2024_ Il dibattito sulla legalizzazione della marijuana per uso medico e ricreativo nelle Filippine sta guadagnando slancio, con un crescente riconoscimento dei suoi potenziali benefici. La proposta di legge Compassionate Medical Cannabis Act è attualmente in discussione al Congresso e mira a creare un sistema controllato per l'uso medico della cannabis, offrendo sollievo a migliaia di pazienti. Inoltre, la legalizzazione potrebbe portare vantaggi economici significativi, come dimostrato da altri paesi che hanno già adottato misure simili. La fonte di questa notizia è Watchmen Daily Journal. La legalizzazione della marijuana potrebbe anche contribuire a risolvere problemi sociali e ambientali, rendendo il mercato più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini filippini.