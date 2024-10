Filippine: Il Dipartimento del Turismo assiste turisti bloccati a causa della tempesta tropicale Kristine

29 Ottobre 2024_ Il Dipartimento del Turismo (DOT) delle Filippine sta fornendo assistenza attiva a 529 turisti bloccati in diverse regioni del paese a causa della tempesta tropicale Kristine. Le aree più colpite includono Batanes, Quezon, Batangas, Boracay e Surigao del Norte, con danni segnalati in 14 siti turistici. Il DOT sta collaborando con le autorità locali e le strutture di accoglienza per garantire rifugio temporaneo e assistenza ai turisti in difficoltà. La fonte di questa notizia è BusinessMirror. Il DOT continua a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti mentre si impegna a garantire la sicurezza dei turisti locali e internazionali.