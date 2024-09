Filippine: Il Dipartimento dell'Istruzione stabilisce limiti per le ore di insegnamento degli insegnanti

29 Settembre 2024_ Il Dipartimento dell'Istruzione delle Filippine ha emesso un memorandum che vieta alle scuole di costringere gli insegnanti a insegnare più di sei ore al giorno, in conformità con la Magna Carta per gli insegnanti delle scuole pubbliche. Gli insegnanti possono comunque svolgere carichi di lavoro aggiuntivi, ma devono essere compensati per le ore in eccesso. Il Segretario all'Istruzione Sonny Angara ha specificato che solo le ore di insegnamento effettivo e le funzioni di consulenza devono essere conteggiate nel limite di sei ore. Questo provvedimento è stato accolto con favore da alcuni gruppi di insegnanti, mentre altri lo criticano per le sue implicazioni. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il memorandum mira a garantire che gli insegnanti non subiscano penalizzazioni salariali per il rispetto di questo limite orario.