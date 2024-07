Filippine: Il film 'Don't Cry, Butterfly' partecipa alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia

29 Luglio 2024_ Il film 'Don't Cry, Butterfly', prodotto da FUSEE Media delle Filippine in collaborazione con partner di Vietnam e Singapore, sarà presentato alla 39ª edizione della Settimana Internazionale della Critica a Venezia, Italia, dal 28 agosto al 7 settembre. Questo evento è una sezione parallela del prestigioso Festival del Cinema di Venezia, noto per la sua rigorosa selezione di opere prime. Il film, una horror-comedy diretto dal vietnamita Duong Dieu Linh, è l'unico rappresentante asiatico in competizione, evidenziando il talento e la creatività delle produzioni filippine. Wilfredo Manalang, produttore del film, ha espresso entusiasmo per la rappresentanza delle Filippine e l'opportunità di mostrare il talento locale a un pubblico internazionale, come riportato da philippines-times.com. La partecipazione a questo festival prestigioso rappresenta un'importante vetrina per il cinema filippino e un'opportunità per costruire legami con altri mercati, in particolare in Asia.