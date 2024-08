Filippine: Il governo approva l'uso di plastica riciclata per migliorare l'asfalto stradale

11 Agosto 2024_ Il Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade (DPWH) delle Filippine ha approvato l'uso di rifiuti di plastica per estendere la vita dell'asfalto, contribuendo così a combattere l'inquinamento da plastica. Il Segretario dei Lavori Pubblici, Manuel Bonoan, ha ordinato l'uso di plastica triturata nei progetti di costruzione stradale, promuovendo il riciclo della plastica a bassa densità. Questa iniziativa mira a ridurre la deformazione permanente dell'asfalto e supporta gli sforzi per una ingegneria sostenibile. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, le Filippine sono uno dei maggiori produttori di rifiuti di plastica nel mondo, con un consumo giornaliero di 163 milioni di sacchetti. La notizia è riportata da The Manila Times. L'uso di plastica riciclata rappresenta un passo importante per affrontare l'inquinamento marino e migliorare la gestione dei rifiuti nel paese.