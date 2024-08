Filippine: Il governo avvia l'acquisto di 40 nuovi aerei da combattimento multi-ruolo

29 Agosto 2024_ Il Dipartimento della Difesa delle Filippine ha avviato la ricerca di offerte per l'acquisto di 40 nuovi aerei da combattimento multi-ruolo, come annunciato dal Segretario della Difesa Gilberto Eduardo C. Teodoro, Jr. Durante un'udienza di bilancio, Teodoro ha sottolineato l'importanza di un pacchetto di finanziamento che consenta pagamenti dilazionati. Il governo filippino prevede di destinare fino a 400 miliardi di pesos per l'acquisizione di questi aerei, con l'obiettivo di modernizzare le forze armate e migliorare la difesa territoriale. La notizia è riportata da bworldonline.com. Le Filippine, alleate difensive degli Stati Uniti, stanno cercando di rafforzare la loro capacità militare in un contesto di crescenti tensioni regionali.