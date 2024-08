Filippine: Il governo filippino valuta l'assistenza militare degli Stati Uniti per le missioni di rifornimento nel Mar Cinese Meridionale

30 Agosto 2024_ Il capo delle Forze Armate filippine, Gen. Romeo Brawner Jr, ha dichiarato che l'esercito richiederà l'assistenza degli Stati Uniti per le missioni di rifornimento solo in caso di emergenza, quando le truppe filippine saranno a corto di forniture. Durante un incontro con l'ammiraglio Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, Brawner ha sottolineato che le Forze Armate delle Filippine sono in grado di gestire autonomamente le missioni di rifornimento. Tuttavia, ha avvertito che l'assistenza statunitense sarà richiesta solo se le truppe si troveranno in condizioni critiche. La notizia è riportata da malaya.com.ph. Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale sono aumentate a causa delle azioni cinesi contro le missioni di rifornimento, in particolare verso l'Atollo di Ayungin, dove le navi filippine sono state precedentemente ostacolate.