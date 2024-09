Filippine: Il governo indaga su presunti legami tra riservisti e un gruppo armato privato

19 Settembre 2024_ Il portavoce dell'Esercito delle Filippine, Col. Louie Dema-ala, ha dichiarato che non ci sono prove chiare che alcuni riservisti siano coinvolti in un presunto gruppo armato privato noto come "Angels of Death", guidato dal leader della Kingdom of Jesus Christ, Apollo Quiboloy. Dema-ala ha assicurato che l'esercito è pronto a collaborare con la Polizia Nazionale delle Filippine (PNP) per indagare su queste affermazioni. Circa 540 membri della Kingdom of Jesus Christ sono registrati come riservisti, ma Dema-ala ha chiarito che i riservisti sono civili volontari fino a quando non vengono mobilitati per una missione. Le accuse contro Quiboloy includono l'uso di membri del suo gruppo per minacciare presunti vittime di abusi sessuali, ma il suo staff ha negato tali affermazioni, come riportato da Tempo.