Filippine: Il governo rispetta gli impegni con Interpol riguardo a Duterte

02 Agosto 2024_ Il Segretario della Giustizia delle Filippine, Jesus Remulla, ha dichiarato che il paese non può fermare Interpol se emette un mandato di arresto contro l'ex Presidente Rodrigo Duterte, coinvolto nell'indagine della Corte Penale Internazionale (ICC) sui decessi legati alla guerra alla droga. Remulla ha sottolineato che le Filippine, come membri di Interpol, hanno l'obbligo di rispettare le azioni dell'organizzazione, a meno che non violino le leggi nazionali. Ha anche affermato che il governo non ostacolerà le operazioni legali di Interpol, a meno che non ci siano abusi di potere. La notizia è riportata da Manila Standard. Inoltre, Remulla ha rivelato che il contingente di sicurezza assegnato alla Vicepresidente Sara Duterte è maggiore rispetto a quello del Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.