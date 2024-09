Filippine: Il governo valuta una risoluzione ONU contro l'aggressione cinese nel Mar Cinese Meridionale

18 Settembre 2024_ Il Dipartimento degli Affari Esteri delle Filippine sta esaminando una proposta per presentare una risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riguardo all'aggressione crescente della Cina nel Mar Cinese Meridionale, noto localmente come Mare delle Filippine Occidentale. Il deputato Joseph Gilbert Violago ha confermato che il DFA ha un piano in tal senso, sottolineando la necessità di una valutazione attenta prima di procedere. Violago ha anche evidenziato che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è tradizionalmente focalizzata su questioni di sviluppo umano, piuttosto che su dibattiti politici. La fonte di questa notizia è The Philippine Star. Il DFA continua a impegnarsi per proteggere l'integrità territoriale e gli interessi nazionali delle Filippine attraverso mezzi diplomatici.