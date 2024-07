Filippine: Il governo vieta le POGO, migliaia di posti di lavoro a rischio

23 Luglio 2024_ Il Bureau of Immigration delle Filippine ha annunciato la revoca dei visti per i lavoratori stranieri impiegati nelle POGO...

23 Luglio 2024_ Il Bureau of Immigration delle Filippine ha annunciato la revoca dei visti per i lavoratori stranieri impiegati nelle POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) a seguito del divieto totale imposto dal Presidente Marcos. Questa decisione avrà un impatto significativo, con stime che indicano la perdita di circa 40.000 posti di lavoro per i lavoratori filippini. I funzionari governativi, noti come 'Bagong Makapili', potrebbero subire gravi conseguenze finanziarie a causa della chiusura delle POGO, che sono state associate a varie attività illegali. La fonte di questa notizia è Manila Standard. Il governo sta anche cercando di trovare alternative occupazionali per i lavoratori colpiti, mentre i leader politici si preparano a sostenere la transizione per i disoccupati.