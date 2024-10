Filippine: Il Ministero dell'Istruzione studia l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale nelle scuole

25 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione delle Filippine sta valutando la creazione di una politica standard per l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale (AI) nelle scuole. Il Segretario all'Istruzione Sonny Angara ha sottolineato i benefici dell'AI per studenti e insegnanti, evidenziando come possa facilitare la ricerca e l'insegnamento. Tuttavia, Angara ha anche avvertito dei rischi legati all'abuso della tecnologia, come il plagio e la disonestà accademica. Il Ministero prevede di sviluppare linee guida per regolamentare l'uso dell'AI nelle attività scolastiche. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Le consultazioni con esperti e stakeholder del settore educativo sono in programma per garantire un approccio equilibrato e informato.