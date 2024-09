Filippine: Il paese al primo posto nel rischio di disastri naturali secondo il World Risk Report 2024

11 Settembre 2024_ Le Filippine si sono classificate al primo posto tra 193 paesi per rischio di disastri naturali, secondo il World Risk Report 2024. Il report evidenzia un punteggio di WorldRiskIndex di 46.71, indicando un rischio "molto alto" in vari ambiti, tra cui esposizione e vulnerabilità. Durante la pandemia di Covid-19, il paese ha subito 22 tifoni, aggravando le condizioni di vita delle famiglie a basso reddito, molte delle quali vivono in aree costiere vulnerabili. La fonte di questa informazione è The Manila Times. Il report sottolinea che i rischi globali di disastri sono strettamente legati alla povertà e alle disuguaglianze, con le Filippine che continuano a essere un hotspot per eventi naturali estremi.