Filippine: Il paese scivola al 63° posto nel ranking globale per attrazione di talenti

20 Settembre 2024_ Le Filippine sono scivolate al 63° posto su 67 paesi nel World Talent Ranking 2024 dell'IMD World Competitiveness Center, segnando il loro peggior risultato dal 2005. Il calo è attribuito a una diminuzione degli investimenti e dello sviluppo nel settore della formazione, con un'implementazione inadeguata dei programmi di apprendistato. Inoltre, il paese ha registrato punteggi bassi in spese pubbliche per l'istruzione e nella qualità della preparazione degli studenti. La fonte di questa notizia è BusinessWorld. Per migliorare la situazione, esperti suggeriscono di rivedere la strategia di sviluppo del talento e aumentare gli investimenti nell'istruzione e nella formazione professionale.