Filippine: Il PAOCC si dissocia da un'operazione di polizia su un hub POGO a Manila

02 Novembre 2024_ Il Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) delle Filippine ha preso le distanze da un raid condotto su un presunto operatore di gioco offshore a Manila, accusando la National Capital Region Police Office (NCRPO) di volerli associare a un'operazione fallita. Durante il raid, avvenuto presso il Century Peak Tower, sono stati arrestati 85 individui, tra cui 69 stranieri, ma il PAOCC ha dichiarato di non essere stato coinvolto nell'operazione. Il portavoce del PAOCC ha condannato i tentativi della NCRPO di collegare la commissione a questa operazione, definita un fallimento poiché gli stranieri arrestati sono stati rilasciati per mancanza di prove legali. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Il PAOCC ha anche annunciato di essere impegnato in un'altra operazione su un hub POGO a Bagac, Bataan, sottolineando la propria indipendenza e professionalità nel contrastare il crimine organizzato.