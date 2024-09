Filippine: Il pastore Apollo Quiboloy si arrende alle autorità dopo l'arresto

09 Settembre 2024_ Apollo Quiboloy, un evangelista ricercato, si è arreso alle forze armate filippine dopo che il Segretario del Governo Locale, Benhur Abalos, ha annunciato il suo arresto. Quiboloy, fondatore del Kingdom of Jesus Christ (KoJC) a Davao City, affronta accuse di abusi sessuali su minori e traffico di esseri umani, ed è ricercato anche dall'FBI per traffico sessuale e frode. L'arresto è avvenuto all'interno del complesso del KoJC, dove le autorità avevano condotto ricerche per giorni. La notizia è stata riportata da manilatimes.net. Quiboloy è una figura controversa nelle Filippine, noto per le sue affermazioni di essere il