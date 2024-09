Filippine: Il peso si apprezza grazie alle rimesse durante le festività

24 Settembre 2024_ Il Segretario delle Finanze delle Filippine, Ralph G. Recto, prevede un ulteriore apprezzamento del peso rispetto al dollaro statunitense, sostenuto dall'aumento delle rimesse durante la stagione natalizia. Recto ha spiegato che il peso tende a rafforzarsi verso la fine dell'anno, poiché i filippini all'estero inviano più denaro a casa per le festività. Sebbene questo fenomeno possa essere sfavorevole per gli esportatori e i lavoratori all'estero, avrà un impatto positivo sui costi delle merci importate. Inoltre, il governo sta attuando misure per combattere l'inflazione alimentare, come la riduzione delle tariffe sul riso. La notizia è riportata da BusinessWorld. Le previsioni indicano che l'inflazione potrebbe scendere a circa il 2,5% a settembre, mentre il governo continua a monitorare i prezzi alimentari e a lavorare su strategie per stabilizzarli.