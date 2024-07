Filippine: Il presidente della Commissione Elettorale respinge le accuse di corruzione

17 Luglio 2024_ Il presidente della Commissione Elettorale delle Filippine, George Garcia, ha dichiarato che non si dimetterà nonostante le accuse di corruzione riguardanti l'acquisto di nuove macchine per il voto per le elezioni di metà mandato del maggio 2025. Garcia ha definito le accuse false e infondate, attribuendole a una campagna di disinformazione sui social media. Tutti i membri della Commissione Elettorale hanno espresso il loro sostegno a Garcia, affermando che le accuse non sono solo contro di lui, ma contro l'intera istituzione. Garcia ha annunciato che attende i risultati dell'indagine del National Bureau of Investigation (NBI) e intende intraprendere azioni legali contro i responsabili delle accuse. Lo riporta The Philippine Star. La società tecnologica Miru System, coinvolta nelle accuse, ha condannato le affermazioni come infondate e ha espresso la sua disponibilità a collaborare con le autorità per chiarire la situazione.