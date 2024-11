Filippine: Il presidente Marcos salta il vertice APEC in Perù per questioni interne

7 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., non parteciperà al vertice APEC che si terrà in Perù questo mese, per...

7 Novembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., non parteciperà al vertice APEC che si terrà in Perù questo mese, per concentrarsi su questioni locali, tra cui la gestione delle recenti calamità. Marcos ha nominato la segretaria al commercio ad interim, Ma. Cristina Roque, come sua inviata speciale al vertice, che si svolgerà dal 10 al 16 novembre a Lima. Questa sarà la prima volta che il presidente salta l'importante incontro annuale, che riunisce leader di 21 economie del Pacifico. La decisione di Marcos sottolinea l'importanza delle risposte governative alle emergenze nazionali. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Il vertice APEC di quest'anno si concentra su un nuovo approccio alla cooperazione economica, affrontando sfide senza precedenti.