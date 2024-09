Filippine: Il presidente Marcos salta l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il paese è rappresentato dal ministro degli Esteri

12 Settembre 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., non parteciperà alla sessione di quest'anno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), ma il paese esprimerà le proprie posizioni attraverso il segretario degli Affari Esteri, Enrique Manalo. Manalo, che ha già rappresentato Marcos all'assemblea dell'anno scorso, affermerà che le sfide globali devono essere affrontate nel rispetto della pace e della cooperazione, come stabilito nella Carta delle Nazioni Unite. Nel 2022, Marcos aveva fatto il suo debutto internazionale presentando la dichiarazione nazionale delle Filippine, chiedendo il supporto per un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La sessione dell'UNGA si svolgerà questo mese a New York, affrontando temi legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La notizia è riportata da The Philippine Star. L'assemblea si terrà dal 24 al 28 settembre, con l'obiettivo di accelerare i progressi verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.