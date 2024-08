Filippine: Il programma di modernizzazione dei veicoli pubblici avanza verso la razionalizzazione delle rotte

09 Agosto 2024_ Il Programma di Modernizzazione dei Veicoli Pubblici (PUVMP) delle Filippine ha raggiunto la fase di razionalizzazione delle rotte, con l'83% dei veicoli pubblici che ha completato il processo di consolidamento. Nonostante le opposizioni da parte di due gruppi di trasporto, il Dipartimento dei Trasporti (DOTr) ha confermato che il programma continuerà. Il DOTr sta collaborando con le unità di governo locale per ottimizzare il numero di veicoli in circolazione e garantire che non ci siano eccessi o carenze. Inoltre, il DOTr sta offrendo seminari per la formazione delle cooperative di veicoli pubblici. La notizia è stata riportata da Watchmen Daily Journal. Il PUVMP, avviato nel 2017, mira a sostituire i jeepney tradizionali con veicoli più moderni e meno inquinanti.