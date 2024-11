Filippine: Il Regno Unito continua a essere un importante mercato turistico per le Filippine

03 Novembre 2024_ Nonostante l'assenza di voli diretti, il Regno Unito si conferma un mercato chiave per il turismo nelle Filippine, con 128.235 arrivi nei primi dieci mesi del 2024. Sebbene questo numero sia inferiore del 24% rispetto ai livelli pre-pandemia, rappresenta un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Ministero del Turismo filippino parteciperà al World Travel Market di Londra per promuovere il Paese come meta turistica. La Segretaria al Turismo, Christina Garcia Frasco, ha sottolineato l'importanza di questo evento per mostrare le unicità delle Filippine al pubblico globale, come riportato da BusinessMirror. La delegazione filippina include tour operator e rappresentanti di 22 stakeholder privati, con l'obiettivo di rafforzare le partnership internazionali e attrarre più visitatori.