Filippine: Il Sandiganbayan archivia il caso di beni illeciti dei Marcos

09 Ottobre 2024_ Il Sandiganbayan ha archiviato il caso di beni illeciti da 276 milioni di pesos che coinvolge l'ex presidente Ferdinand Marcos Sr., sua moglie Imelda Marcos e l'associato Roman Cruz, a causa di un'inusitata dilazione nei procedimenti. Il caso, risalente a 37 anni fa, accusava Cruz di aver cospirato con i Marcos per acquisire beni sproporzionati rispetto al loro reddito legittimo, tra cui proprietà residenziali a Baguio City, Metro Manila e in California, USA. La corte ha evidenziato che il ritardo ha compromesso il diritto degli imputati a un giusto processo, con il rischio che testimoni potenziali siano deceduti e prove documentali siano andate perdute. La decisione di archiviare il caso è stata presa dopo una mozione presentata dalla famiglia Marcos il 16 luglio 2024, chiudendo così un capitolo lungo decenni. La fonte di questa notizia è United News. Imelda Marcos, 95 anni, e suo figlio, il presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., sono stati nominati esecutori testamentari per il defunto presidente.