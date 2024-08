Filippine: Il Segretario al Commercio Alfredo Pascual si dimette dal suo incarico

31 Luglio 2024_ Alfredo Pascual ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di Segretario del Dipartimento del Commercio e dell'Industria (DTI) delle Filippine, con effetto dal 2 agosto. Pascual ha dichiarato di voler tornare al settore privato per poter contribuire con la sua esperienza e trascorrere più tempo con la famiglia. Il Presidente Ferdinand Marcos ha accettato le dimissioni, lodando il servizio di Pascual e il suo impegno per le micro, piccole e medie imprese (MSME). La ricerca di un nuovo capo del DTI inizierà immediatamente per garantire una transizione fluida. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Alfredo Pascual è stato nominato Segretario del Commercio nel 2022 e ha ricoperto ruoli significativi in diverse istituzioni, tra cui l'Asian Development Bank.