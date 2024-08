Filippine: Il Segretario all'Agricoltura rassicura sulla fornitura di carne di maiale nonostante l'African Swine Fever

12 Agosto 2024_ Il Segretario all'Agricoltura delle Filippine, Francisco Tiu Laurel, Jr, ha dichiarato che non ci sarà carenza di carne di maiale nei prossimi mesi, nonostante la diffusione della febbre suina africana (ASF) in alcune aree del paese. Laurel ha spiegato che i lockdown legati all'ASF sono localizzati e non riguardano interi comuni o province, permettendo così il movimento di animali. Inoltre, ha annunciato che il Ministero dell'Agricoltura non applicherà le severe restrizioni imposte nel 2019, poiché ha appreso che tali misure erano eccessive. I produttori di suini colpiti riceveranno indennizzi aumentati per gli animali abbattuti, mentre un programma di ripopolamento suino e l'importazione di carne continueranno. La notizia è riportata da Watchmen Daily Journal. Laurel ha anche comunicato che 10.000 dosi di vaccino contro l'ASF arriveranno la prossima settimana per essere distribuite gratuitamente ai produttori di suini.