Filippine: Il Senato affronta le sfide sanitarie e il ruolo di PhilHealth

25 Agosto 2024_ Il Senato delle Filippine ha recentemente discusso le problematiche sanitarie del paese, con particolare attenzione al ruolo della Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) durante un'udienza presieduta dalla presidente della Commissione Sanitaria. Tra i temi trattati, la richiesta di utilizzo di fondi non spesi per migliorare l'assistenza sanitaria e la critica a politiche che penalizzano i pazienti a basso reddito. Inoltre, sono stati evidenziati gli sforzi per migliorare le infrastrutture sanitarie e garantire un accesso equo alle cure per tutti i cittadini. La notizia è riportata da tribune.net.ph. Il Senato continua a lavorare per garantire che i fondi per la salute siano utilizzati in modo efficace per sostenere i filippini in difficoltà.