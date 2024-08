Filippine: Il senatore Villanueva respinge il ritorno dell'e-sabong per il recupero delle entrate

18 Agosto 2024_ Il senatore Joel Villanueva ha fermamente rifiutato le proposte di ripristinare il gioco d'azzardo online, noto come e-sabong, per...

18 Agosto 2024_ Il senatore Joel Villanueva ha fermamente rifiutato le proposte di ripristinare il gioco d'azzardo online, noto come e-sabong, per compensare le entrate perse a causa del divieto sui Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs). Villanueva ha sottolineato che, sebbene ci sia un bisogno urgente di entrate, non si dovrebbe scegliere tra due mali, preferendo fonti di reddito legittime e sostenibili. Ha anche presentato un disegno di legge per vietare tutte le forme di gioco d'azzardo online nel paese, evidenziando i costi sociali del gioco. La notizia è riportata da United News. Villanueva ha esortato le forze dell'ordine a combattere l'e-sabong con la stessa determinazione mostrata contro i POGOs, poiché entrambi hanno effetti devastanti sulle famiglie filippine.