Filippine: Il sindaco di Pasig Vico Sotto accusa di attacchi politici orchestrati

26 Agosto 2024_ Il sindaco di Pasig City, Vico Sotto, ha denunciato tentativi orchestrati da ex dipendenti del municipio per presentare denunce contro di lui e la sua amministrazione in vista delle elezioni di metà mandato del 2025. Recentemente, sono stati presentati due casi di corruzione contro Sotto presso l'Ufficio del Ombudsman, insieme a una richiesta di ingiunzione temporanea contro i progetti del nuovo municipio. Sotto ha affermato che le accuse sono infondate e che i denuncianti sono ex dipendenti insoddisfatti, alcuni dei quali avevano già problemi con l'amministrazione. La fonte di queste informazioni è news.abs-cbn.com. Il sindaco ha anche dichiarato che ci sono sforzi in corso per identificare chi sta dietro a questi attacchi politici e che potrebbero essere intraprese azioni legali contro chi diffonde notizie false.