Filippine: Il sindaco di Quezon City Joy Belmonte tra i leader globali della sostenibilità secondo Forbes

21 Settembre 2024_ Joy Belmonte, sindaco di Quezon City, è stata inclusa nella prima lista di Forbes dedicata ai leader globali della sostenibilità. Forbes ha riconosciuto 50 individui che stanno compiendo passi significativi per affrontare la crisi climatica, evidenziando l'impatto tangibile delle loro azioni. Belmonte è l'unica filippina presente nella lista e ha guidato iniziative come la dichiarazione di emergenza climatica della città nel 2019 e l'allocazione di fondi per ridurre le emissioni di gas serra. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Belmonte nella lotta contro il cambiamento climatico e la sua leadership in progetti innovativi per un futuro sostenibile.