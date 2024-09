Filippine: Il tifone Julian si intensifica e potrebbe diventare un super tifone

29 Settembre 2024_ Il tifone Julian, precedentemente un forte temporale tropicale, ha intensificato la sua forza e potrebbe raggiungere la categoria di super tifone, secondo l'Amministrazione Filippina per i Servizi Atmosferici, Geofisici e Astronomici (PAGASA). Attualmente, il tifone si trova a 235 chilometri a est di Calayan, Cagayan, con venti massimi sostenuti di 120 km/h e raffiche fino a 150 km/h. PAGASA ha avvertito che il segnale di vento tropicale numero 4 potrebbe essere emesso per il nord estremo di Luzon se Julian diventa un super tifone. La situazione è monitorata attentamente, poiché Julian potrebbe colpire le isole Batanes o Babuyan lunedì prossimo, portando venti severi in diverse aree. La notizia è riportata da The Philippine Star. Le isole Batanes e Babuyan sono situate nel nord delle Filippine e sono spesso vulnerabili a eventi meteorologici estremi.