Filippine: Il tifone Marce si indebolisce mentre si prepara a lasciare il Paese

08 Novembre 2024_ Il tifone Marce sta perdendo intensità mentre si dirige verso l'uscita dall'Area di Responsabilità Filippina, secondo quanto riportato dall'agenzia meteorologica PAGASA. Il tifone, che ha colpito le coste di Cagayan e Ilocos Norte, ha visto una diminuzione della velocità del vento massimo da 175 a 155 chilometri orari. Un'area di bassa pressione nel Pacifico potrebbe entrare nell'area filippina entro venerdì sera, portando possibili piogge a Luzon. La fonte di queste informazioni è The Philippine Star. Nonostante l'uscita del tifone, le aree costiere rimangono a rischio di mareggiate elevate, con onde che potrebbero raggiungere i 11,5 metri in alcune zone. Il tifone Marce ha causato maltempo in diverse province del nord, ma si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.