Filippine: Il tifone NIKA colpisce il nord di Luzon con venti forti e piogge torrenziali

11 Novembre 2024_ Il tifone NIKA ha toccato terra a Dilasag, Aurora, e si sta muovendo attraverso il nord di Luzon, portando con sé venti sostenuti di 130 km/h e raffiche fino a 180 km/h. L'Amministrazione Filippina per i Servizi Atmosferici, Geofisici e Astronomici (PAGASA) ha emesso avvisi di allerta per piogge intense e potenziali frane nelle aree colpite. Diverse aree di Luzon sono state messe in allerta con segnali di ciclone tropicale, con il TCWS No. 4 che indica una minaccia severa per la vita e la proprietà. La fonte di queste informazioni è il Philippine Daily Inquirer. Le autorità locali sono in stato di allerta per assistere nelle evacuazioni e si raccomanda alla popolazione di seguire gli aggiornamenti di PAGASA e di prendere precauzioni adeguate.