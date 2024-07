Filippine: Iloilo City distribuisce acqua gratuita per combattere la siccità

14 Luglio 2024_ Il governo della città di Iloilo ha distribuito gratuitamente oltre 11 milioni di litri d'acqua a più di 100 barangay colpiti dalla siccità causata dal fenomeno El Niño. L'iniziativa, denominata 'Oplan Bulig Tubig sa Syudad', ha portato sollievo ai residenti che hanno affrontato gravi carenze idriche. Il sindaco Jerry Treñas ha sottolineato l'importanza di questa misura per mitigare l'impatto della stagione secca. Nonostante le recenti piogge, la distribuzione continua per garantire acqua potabile a tutti i cittadini. Lo riporta Panay News. La città ha utilizzato oltre 12,5 milioni di pesos dal Quick Response Fund per sostenere l'operazione.