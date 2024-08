Filippine: Iloilo City si impegna a combattere le attività illegali legate ai POGO

04 Agosto 2024_ Il Consiglio Comunale di Iloilo City ha approvato una risoluzione per rendere la città libera dagli operatori di gioco offshore filippini (POGO) e da altre attività illegali condotte da cittadini cinesi e immigrati irregolari. La risoluzione sostiene il divieto totale del presidente Ferdinand Marcos Jr. sui POGO, evidenziando preoccupazioni nazionali riguardo a problemi come il gioco d'azzardo non regolamentato e il traffico di esseri umani. Il Consiglio ha dichiarato che le questioni legate ai POGO e agli immigrati illegali sono urgenti e richiedono misure significative per garantire la sicurezza della comunità. La fonte di questa notizia è Panay News. Le autorità locali stanno intensificando le indagini sulle attività illecite, con particolare attenzione alla presenza di cittadini cinesi coinvolti in crimini organizzati nella metropoli.