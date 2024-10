Filippine: ILOMOCA celebra l'arte italiana con una mostra speciale

26 Ottobre 2024_ L'Iloilo Museum of Contemporary Art (ILOMOCA) e l'Ambasciata d'Italia nelle Filippine hanno inaugurato la mostra "La Vita nell'Arte"...

26 Ottobre 2024_ L'Iloilo Museum of Contemporary Art (ILOMOCA) e l'Ambasciata d'Italia nelle Filippine hanno inaugurato la mostra "La Vita nell'Arte" per celebrare il Mese dei Musei e delle Gallerie. L'evento presenta opere curate dalla Edwin V. Valencia Collection, insieme a lavori di artisti italiani e temi ispirati all'arte italiana. Tra le opere esposte ci sono anche pezzi di artisti internazionali che richiamano famosi capolavori europei, come i freschi di Michelangelo e i murali di Leonardo da Vinci. La mostra è stata lanciata alla presenza di importanti figure, tra cui l'Ambasciatore d'Italia, Davide Giglio, e rappresentanti della Philippine-Italian Association. La notizia è riportata da panaynews.net. Questo evento sottolinea l'importanza della cultura italiana nelle Filippine e il suo impatto sull'arte contemporanea locale.