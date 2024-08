Filippine: Incontro per preparare il Decennio delle Scienze Oceaniche delle Nazioni Unite

18 Agosto 2024_ Funzionari governativi, scienziati e accademici si sono riuniti a Manila per discutere i preparativi delle Filippine per il Decennio...

18 Agosto 2024_ Funzionari governativi, scienziati e accademici si sono riuniti a Manila per discutere i preparativi delle Filippine per il Decennio delle Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile (UNDOSSD), che si terrà a Nizza, Francia, nel giugno 2025. L'incontro, della durata di tre giorni, è stato ospitato dal Dipartimento dell'Ambiente e delle Risorse Naturali (DENR). Tra i partecipanti erano presenti rappresentanti della Commissione sul Cambiamento Climatico e di altre entità coinvolte nella gestione delle risorse marine. L'evento mira a rafforzare la cooperazione internazionale e a promuovere pratiche sostenibili per la protezione degli oceani. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il Decennio delle Scienze Oceaniche è un'iniziativa globale delle Nazioni Unite per migliorare la salute degli oceani e affrontare le sfide legate al cambiamento climatico.