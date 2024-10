Filippine: Incontro simbolico tra Marcos e Robredo a Sorsogon

17 Ottobre 2024_ Il presidente Ferdinand Marcos Jr. e l'ex vicepresidente Leni Robredo si sono incontrati durante l'inaugurazione della Sorsogon Sports Arena, segnando il primo incontro dopo le elezioni presidenziali del 2022. Durante l'evento, Robredo ha atteso Marcos per salutarlo, nonostante fosse in ritardo per un impegno successivo a Naga, dove sta correndo per la carica di sindaco nel 2025. Il presidente ha sottolineato l'importanza dell'unità nonostante le differenze politiche, mentre il presidente del Senato, Francis Escudero, ha descritto l'incontro come un passo verso la guarigione delle loro divergenze. La notizia è riportata da The Manila Times. L'incontro avviene in un contesto politico complesso, dato che Robredo è una figura di spicco nella regione di Bicol, tradizionalmente a lei favorevole.