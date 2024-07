Filippine: Incontro tra i capi militari di Filippine e Stati Uniti per rafforzare l'alleanza

17 Luglio 2024_ Il capo delle Forze Armate delle Filippine, Gen. Romeo Brawner Jr., ha incontrato martedì il suo omologo statunitense, Gen. Charles Brown Jr., per dimostrare il solido impegno di Washington nell'alleanza con Manila. L'incontro, avvenuto presso il Camp Aguinaldo, ha avuto l'obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito difensivo e preparare il terreno per il dialogo ministeriale 2+2 previsto per il 30 luglio. Durante la visita, Brown ha sottolineato l'importanza della condivisione di informazioni e della sicurezza regionale, visitando anche uno dei siti militari filippini accessibili alle forze statunitensi. Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l'alleanza tra i due Paesi sta guadagnando slancio grazie a interessi condivisi nella stabilità regionale. Lo riporta il Philippine Daily Inquirer. La visita di Brown includeva anche un'ispezione di siti militari chiave, parte dell'accordo di cooperazione per la difesa avanzata del 2014.