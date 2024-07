Filippine: Indagine sui decessi della guerra alla droga e tagli al budget della Commissione per i Diritti Umani

30 Giugno 2024_ La Commissione per i Diritti Umani della Camera dei Rappresentanti delle Filippine sta conducendo audizioni sui migliaia di decessi avvenuti durante la guerra alla droga dell'amministrazione Duterte. La Commissione per i Diritti Umani (CHR), istituita nel 1987, ha visto il suo budget per il 2024 ridotto di un miliardo di pesos rispetto alla proposta originale. Questa riduzione include un taglio di 180 milioni di pesos per le spese operative, compromettendo la capacità della CHR di operare in aree remote. Inoltre, i fondi per l'assistenza alle vittime di violazioni dei diritti umani sono stati ridotti da 13 milioni a 3,8 milioni di pesos. Lo riporta il Watchmen Daily Journal. La riduzione dei fondi potrebbe limitare significativamente l'accesso alla giustizia per le vittime della guerra alla droga, che spesso appartengono alle fasce più povere della popolazione.