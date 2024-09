Filippine: Indagini su figure chiave dell'amministrazione Duterte dopo la rottura politica

31 Agosto 2024_ Le indagini sulle figure chiave dell'amministrazione Duterte si intensificano dopo la rottura della partnership politica tra Marcos e Duterte. Tra i soggetti sotto esame ci sono l'ex presidente Rodrigo Duterte, la vice presidente Sara Duterte e altri membri di spicco come il senatore Ronald Dela Rosa e l'ex portavoce Harry Roque. Queste indagini stanno rivelando non solo atti di criminalità individuali, ma anche la corruzione sistemica all'interno del governo. La reazione del pubblico è mista, oscillando tra speranza per la giustizia e cinismo verso le motivazioni politiche dietro queste azioni. La notizia è riportata da inquirer.net. Le indagini potrebbero segnare un cambiamento significativo nel panorama politico filippino, con potenziali ripercussioni per i membri della famiglia Duterte, storicamente influenti nel paese.