Filippine: Inflazione rimane la principale preoccupazione nazionale

21 Luglio 2024_ Con l'amministrazione Marcos al suo terzo anno, il controllo dell'aumento dei prezzi delle merci di base rimane la principale preoccupazione della maggior parte dei filippini, secondo un nuovo sondaggio condotto da OCTA Research. Il sondaggio, effettuato dal 26 giugno al 1 luglio, ha rilevato che il 65% degli intervistati ha identificato l'inflazione come una delle tre preoccupazioni nazionali più urgenti. Questo dato è rimasto quasi invariato rispetto al 66% di marzo 2024, ma è diminuito rispetto al record del 73% di dicembre 2023. L'inflazione è stata l'unica preoccupazione nazionale selezionata dalla maggioranza degli intervistati, risultando la più urgente in tutte le aree geografiche e classi socio-economiche. The Philippine Star riporta che altre preoccupazioni includono l'accesso a cibo a prezzi accessibili, l'aumento dei salari e la creazione di posti di lavoro. Il sondaggio ha anche evidenziato che la salute personale è la principale preoccupazione individuale per il 71% degli intervistati.