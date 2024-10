Filippine: Inflazione scende al minimo storico del 1,9% a settembre 2024

04 Ottobre 2024_ L'inflazione nelle Filippine è scesa al 1,9% a settembre 2024, il livello più basso in 52 mesi. Questo rappresenta un notevole calo...

04 Ottobre 2024_ L'inflazione nelle Filippine è scesa al 1,9% a settembre 2024, il livello più basso in 52 mesi. Questo rappresenta un notevole calo rispetto al 3,3% di agosto 2024 e al 6,1% dello stesso mese dell'anno precedente. La Philippine Statistics Authority (PSA) ha attribuito questa diminuzione ai costi più bassi di cibo e bevande non alcoliche, oltre a un calo dei costi di trasporto. L'inflazione media nei primi nove mesi del 2024 è stata del 3,4%, rientrando nel target governativo del 2-4% per l'anno. La notizia è riportata da Manila Standard. La PSA ha anche evidenziato che i prezzi del riso sono diminuiti significativamente, contribuendo a questa tendenza positiva.