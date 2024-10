Filippine: Inizia la Conferenza Internazionale su Donne, Pace e Sicurezza

27 Ottobre 2024_ Manila ospita oggi la Conferenza Internazionale su Donne, Pace e Sicurezza (ICWPS), che riunirà rappresentanti di oltre 80 paesi, funzionari nazionali e locali, e partner della società civile. Il Segretario agli Affari Esteri, Enrique Manalo, ha sottolineato l'importanza della conferenza per il paese e la comunità globale, evidenziando il ruolo cruciale delle donne nei processi di pace e sicurezza. Manalo ha citato Miriam Coronel-Ferrer, prima donna al mondo a firmare un accordo di pace, come esempio di leadership femminile nelle missioni di pace. La conferenza mira a rinnovare l'impegno globale per mettere le donne al centro delle azioni di pace, come riportato da The Manila Times. L'evento include anche un forum sul tema della sicurezza umana, organizzato dall'Ambasciata giapponese e dalla Japan International Cooperation Agency, previsto per il 29 ottobre.