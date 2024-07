Filippine: Iniziativa per la registrazione dei certificati di nascita nella regione di Western Visayas

24 Luglio 2024_ La Philippine Statistics Authority (PSA) sta promuovendo un progetto di assistenza alla registrazione delle nascite per le persone non registrate nella regione di Western Visayas. Questo programma, avviato nel febbraio 2022, mira a facilitare la registrazione tardiva delle nascite, in particolare per gruppi vulnerabili come le popolazioni indigene e i residenti di aree isolate. Finora, il progetto ha fornito certificati di nascita a 28.226 individui, evidenziando l'importanza di questo documento per accedere ai benefici governativi. La PSA ha anche integrato campagne informative per aumentare la consapevolezza e l'accessibilità del servizio, come riportato da Panay News. La registrazione tardiva è gratuita e rappresenta un passo cruciale per garantire l'identità e i diritti dei cittadini filippini.