Filippine: Iniziativa per promuovere le donne nelle STEM con le SHESTEMS Scholarship Awards

01 Settembre 2024_ Nelle Filippine, dove le donne rappresentano solo il 30% della forza lavoro nelle STEM, è stata lanciata l'iniziativa SHESTEMS Scholarship Awards per supportare giovani donne in questo campo. Il progetto, parte del Her Legacy Project in collaborazione con l'Università delle Filippine, offre borse di studio e programmi di formazione alla leadership a dieci studentesse selezionate. Le borse di studio forniscono un supporto finanziario annuale di P120,000 fino alla laurea, insieme a opportunità di mentorship e networking. Questa iniziativa mira a colmare il divario di genere nelle STEM e a incoraggiare le donne a diventare leader nel settore, come riportato da rappler.com. Il progetto è sostenuto da Karen Davila, ambasciatrice di buona volontà di UN Women Philippines, e rappresenta un passo significativo verso l'uguaglianza di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche.